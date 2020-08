Meteo, anticiclone africano all’ultimo grido: temperature roventi (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua ad essere rovente il Meteo sull’Italia, mentre ci prepariamo ad assistere all’ultimo grido dell’anticiclone. temperature alte su tutto il Paese. Non si ferma il flusso anticiclonico sulla penisola, con il Meteo pronto ad essere condizionato ancora una volta proprio dall’anticiclone africano. Aumenta così la pressione atmosferica nel nostro paese. L’alta pressione farà registrare il … L'articolo Meteo, anticiclone africano all’ultimo grido: temperature roventi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

larivieranews : Bollettino Meteo del 20 Agosto - infoitinterno : Meteo: WEEKEND della SVOLTA! Tra Sabato e Domenica CROLLA l'ANTICICLONE a suon di TEMPORALI. Ecco i Dettagli - MeteoNotizie : A cura di Lorenzo Colangelo ??Il MALEDETTO ANTICICLONE AFRICANO??buongiorno??oggi vi parlerò del nostro acerrimo nemi… - solonews1011 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #WEEKEND della #SVOLTA! Tra #Sabato e #Domenica #CROLLA l'ANTICICLONE a suon di #TEMPORALI. Ecco i #Dettagli https:/… - TommasoParisi15 : Ondata di caldo in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo anticiclone

Dopo qualche giorno, torna alla riscossa l’anticiclone subtropicale che sta sferrando un attacco deciso verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l’Italia. Una massa d’aria molto calda, in ...La pressione atmosferica è in ulteriore aumento sul nostro Paese e il rischio di temporali è ormai quasi del tutto scongiurato, salvo per qualcuno improvviso, che potrebbe ancora interessare nelle pro ...