Libano, il porto di Beirut torna a funzionare dopo due settimane dalla maxi esplosione (Di venerdì 21 agosto 2020) Libano, il porto di Beirut torna a funzionare dopo la maxi esplosione dopo poco più di due settimane dall’esplosione che martedì 4 agosto ha devastato la città di Beirut causando centinaia di morti e migliaia di feriti e sfollati, il porto della capitale del Libano torna a funzionare. Lo documenta il Corriere della Sera con un reportage sul campo. Le grandi navi hanno ripreso ad attraccare ormai già da una settimana, come riportano da Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) e l’Onu. E un flusso di aiuti vitali sta arrivando nella capitale per aiutare i suoi abitanti nella ... Leggi su tpi

