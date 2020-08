Koeman: “De Jong e Griezmann? Giocheranno nei loro ruoli, questo deve fare un allenatore” (Di venerdì 21 agosto 2020) In un’intervista al portale olandese Nos, il neo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, risponde così a chi gli chiede dove schiererà De Yong e Griezmann (quest’ultimo certamente non aveva un rapporto idilliaco con Setien): “Il primo dovere di un allenatore è quello di mettere i giocatori nelle loro posizioni per farli rendere al meglio. Dove farò giocare De Jong? Sicuramente nella stessa posizione nella quale gioca con la Nazionale olandese. Una volta ho visto una partita del Barcellona e l’ho visto in un’altra posizione. Ecco, io non farò mai una cosa del genere. Griezmann? Con tutto il rispetto, ma non è un’ala. deve giocare nella posizione in cui sa giocare e rende di più”. Parole che ... Leggi su alfredopedulla

