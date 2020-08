Incidente Zarco-Morbidelli, il francese penalizzato: partirà dalla pit lane (Di venerdì 21 agosto 2020) La manovra pericolosa che ha provocato un Incidente dalle conseguenze potenzialmente disastrose costerà a Johann Zarco la partenza dalla pit lane nel gran premio di Stiria. Dopo la caduta del francese e di Morbidelli, le loro moto sono schizzate da un lato all’altro della pista, rischiando di travolgere Rossi e Viñales che passavano in quel momento. È questa, dunque, la decisione dei commissari FIM, che hanno punito l’azione di Zarco, ritenendola una “guida irresponsabile”. L'articolo Incidente Zarco-Morbidelli, il francese penalizzato: partirà dalla pit lane ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Johann Zarco partirà dalla pit lane domenica, in occasione del gran premio di Stiria. Lo hanno deciso i commissari FIM, che hanno così punito la manovra del pilota francese in occasione dell’incidente ...Jack Miller davanti a tutti nelle Libere 1, precedendo Andrea Dovizioso e Miguel Oliveira. Sembra non risentire dell’incidente Franco Morbidelli 6°, più veloce di Maverick Vinales 9° e Fabio Quartarar ...