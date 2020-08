Il dubbio di Alvino: "Ma chi ci dice che le maglie siano queste? Ancora nessuna ufficializzazione" (Di venerdì 21 agosto 2020) Il giornalista Carlo Alvino dopo il suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli sulla contestazione social dei tifosi per il rosso scelto da Lete sulla nuova maglia nell'anno, torna sull'argomento scrivendo su Twitter: "dubbio sera ... Leggi su tuttonapoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato della contestazione social dei tifosi per il rosso scelto da Lete sulla nuova maglia del Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alv ...Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Porompomperoperò’: “Alex Meret non gioca titolare nel Napoli per un ...