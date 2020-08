Il Barcellona trema, Messi può davvero andare via: tutti i motivi di un possibile addio (Di venerdì 21 agosto 2020) Era febbraio. 6 mesi fa. Il Covid doveva ancora dilagare in Europa (ma lo avrebbe fatto di lì a poco), motivo per cui non fosse ancora l’argomento principale in Italia. Si parlava di altro. Si parlava di Messi. Ma se ne parla ancora, direte voi? Sì, ma con un’altra “consapevolezza”. Allora se ne parlava ma nessuno ci credeva. Se ne parlava ma, la stessa persona che lo faceva, diceva poi: “Ma di che cosa si sta discutendo, è fantacalcio”. Allora Messi era concentrato su campionato e Champions. Viveva le prime frizioni, sì, ma nulla di paragonabile a quanto sta accadendo adesso. Adesso succede che perde 8-2 una gara di Champions League, che vive in prima persona una contestazione fortissima dei tifosi verso di lui e di compagni e società (forse la prima volta in assoluto da ... Leggi su calcioweb.eu

