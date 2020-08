Galli, aumento contagi: teniamo conto del numero dei tamponi e del contesto (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono interessati soggetti più giovani, ma questo non vuol dire che vadano demonizzati. E' verosimile che si siano verificate situazioni a rischio. Le norme devono essere comunque assolutamente ... Leggi su tg.la7

giulio_galli : RT @MedBunker: #coronavirus Aggiornamento Italia, oggi: Nuovi casi 845 (642). Ricoverati in terapia intensiva 68 (66). Situazione tendenzia… - StaserasolounTG : RT @genovapostnews: Coronavirus, i virologi Broccolo e Galli: “Nei nuovi tamponi carica virale in aumento” - giulio_galli : RT @ultimenotizie: L'#India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi (69.752) di #Coronavirus in un solo giorno: lo h… - Bea_Mary84 : @sy_healthy Galli ed altri virologi dicono che molto degli ultimi tamponi indicano infezioni decisamente recenti (E… - genovapostnews : Coronavirus, i virologi Broccolo e Galli: “Nei nuovi tamponi carica virale in aumento” -