Firenze. Il sindaco ha incontrato la console generale degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sindaco ha accolto a Palazzo Vecchio la nuova console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta, che da pochi giorni ha preso servizio al Consolato generale di lungarno Vespucci. La console Ragini Gupta, che succede a Benjamin Wohlauer, ha già partecipato alla prima cerimonia pubblica per la festa della Liberazione di Firenze ed è stata ricevuta dal sindaco per il benvenuto ufficiale a nome della città, per la firma sul libro d’onore e per uno scambio di idee sulla storica collaborazione e amicizia tra Firenze e gli Stati Uniti ... Leggi su laprimapagina

