Firenze accoglie la nuova console degli Usa (Di venerdì 21 agosto 2020) Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha accolto oggi a Palazzo Vecchio la nuova console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta, che da pochi giorni ha preso servizio al Consolato generale di lungarno Vespucci . La console Ragini Gupta, che succede a Benjamin Wohlauer,ha già partecipato alla prima cerimonia pubblica l’11 agosto per la festa della Liberazione di Firenze e oggi è stata ricevuta dal sindaco per il benvenuto ufficiale a nome della città, per la firma sul libro d’onore e per uno scambio di idee sulla storica collaborazione e amicizia tra Firenze e gli Stati Uniti d’America. “Benvenuta a Firenze alla nuova ... Leggi su ildenaro

Noi italiani siamo super razzisti e per quanto a Firenze se la tirino perché è una città rossa che accoglie tutti,…

Insulti sessisti e razzisti contro l'avvocatessa italo-colombiana candidata per il Pd alle regionali

Pioggia di insulti e odio quelli che si sono riversati sulla pagine della candidata Pd al consiglio regionale della Toscana Monica Patiño Gomez, avvocato fiorentino di 43 anni con origini colombiane.

