Federica Nargi e Matri corpo a corpo in spiaggia, lei ‘strategica’: «Nascondi ‘er bozzo’?» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il tramonto a Formentera si tinge dei colori della passione per Federica Nargi e Alessandro Matri: l’ex velina di Striscia la notizia e l’ormai ex attaccante del Sassuolo si mostrano sul social complici e innamoratissimi. Scatti di famiglia non rari per la coppia di bellissimi che solo qualche settimana fa aveva scatenato l’invidia dei followers innanzi agli abbracci calorosi del bomber: “Ma quanto è beato Alessandro!”, avevano detto in quell’occasione sognando di sostituirsi al calciatore. Leggi anche >> Alessia Marcuzzi occhi negli occhi col marito: «Amore di facciata, che falsità». Lei “svolazza qua e là” Federica Nargi e Alessandro Matri: che spettacolo in spiaggia a ... Leggi su urbanpost

AlexCiuffini2 : La bellissima Federica Nargi ?????????????????????? - ChiccoseDOC : GLI AUGURI DI FEDERICA NARGI E DELLE FIGLIE PER IL COMPLEANNO DI “PAPA'” ALESSANDRO MATRI.. “TI AMIAMO TANTO”… - vale_russo83 : Alessandro Matri e Federica Nargi, ne parlate sempre troppo poco qua sopra. Ma sono proprio nella top 3! - ciuffini_alex : Le bellissime Federica Nargi Costanza Caracciolo?????????? - news24_napoli : Federica Nargi super-sexy in bikini a Formentera, ma i fan la criticano… -

Costumi da bagno: ecco le 50 sfumature di azzurro dell'estate scelte dalle star dei social

Il costume dell'estate si tinge di azzurro (e di tutte le sue sfumature): molte le star dei social che sfoggiano, durante le loro vacanze, bikini o pezzi interi che sono un omaggio al colore del cielo ...

