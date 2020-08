Erice: controlli rispetto norme anti-covid dei carabinieri (Di venerdì 21 agosto 2020) Scattano le prime multe per l’inosservanza delle norme anti – covid ad Erice vetta. I carabinieri della Stazione del piccolo borgo medievale stanno eseguendo una serie di servizi mirati al rispetto delle disposizioni impartite dalle ultime ordinanze che prevedono l’uso della mascherina anche in luoghi aperti dopo le ore 18. Visto l’afflusso di turisti e... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

