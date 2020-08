Due alpinisti precipitano dalla cresta del Rothorn a 3.150 metri di quota: morti in Val d'Ayas (Di venerdì 21 agosto 2020) due precipitano dalla cresta del Rothorn a 3.150 metri di quota: morti un uomo e una donna in Val d'Ayas. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato i corpi. L'allarme era ... Leggi su leggo

