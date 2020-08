DiRT 5: Svelata la Colonna Sonora (Di venerdì 21 agosto 2020) Codemasters offre ai fan un assaggio della Colonna Sonora ufficiale di DiRT 5. Con alcune perle nascoste ancora da annunciare, DiRT 5 contiene attualmente 40 brani che abbracciano più generi e generazioni. Da superstar globali come i The Killers, The Prodigy e Chaka Khan, ad artisti britannici che irrompono sulla scena musicale come YUNGBLUD, Sea Girls e Broken Witt Rebels. I giocatori possono iniziare ad ascoltare parte della musica con la playlist Spotify di DiRT 5 ufficiale. La Colonna Sonora del gioco crea un’atmosfera grandiosa offrendo la playlist fuoristrada perfetta. Che si tratti di scalare un terreno accidentato a bordo di un rock bouncer o di far scivolare un Rally GT su un lago ghiacciato, DiRT 5 regala lo sfondo audio ... Leggi su gamerbrain

