Covid-19, isolamento fiduciario per un calciatore della Salernitana (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si trova in isolamento fiduciario a Roma, Valerio Mantovani, difensore della Salernitana. Misura preventiva necessaria a seguito della positività al Covid-19, di un contatto avuto dal difensore durante la sua vacanza in Sardegna. Mantovani è stato sottoposto a tampone e in giornata dovrebbe conoscere l’esito. Anche se il test dovesse risultare negativo, dovrà restare comunque in isolamento fiduciario per le prossime due settimane e, quindi, salterà la prima fase del ritiro pre-campionato che i granata effettueranno da domenica a Sarnano (Macerata). Il 24enne non ha avuto alcun contatto con i compagni di squadra perché non ha proprio raggiunto Salerno dove ieri ... Leggi su anteprima24

In Toscana 33 persone riceoverate e 9.046 guariti Complessivamente, 845 persone sono in isolamento a casa ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono ...

Aggiornamento Coronavirus in Toscana: 79 nuovi casi, nessun decesso, 2 guarigioni

In Toscana sono 11.063 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...

In Toscana sono 11.063 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispett ...