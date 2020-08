Coronavirus, la truffa dei numeri. Il dato secco dei nuovi positivi non spiega nulla (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – I numeri sono sempre interpretabili. La politica è l’esempio più lampante. Prendi la metà dei voti rispetto ai sondaggi? Puoi sempre dire che hai vinto perché magari cinque anni prima, con una situazione politica totalmente diversa e altre condizioni, avevi preso meno consensi. L’emergenza Coronavirus, ormai spostata in toto dal piano sanitario a quello politico, funziona secondo dinamiche simili a quelle elettorali, almeno rispetto all’interpretazione dei numeri. In questi giorni i media mainstream ci stanno raccontando che ci troviamo di fronte ad un aumento dei contagi. Il Corriere della Sera in prima pagina parla addirittura di “impennata”. numeri che, uniti al dato dell’abbassamento dell’età dei ... Leggi su ilprimatonazionale

