Coronavirus: in coda a Malpensa, 'oltre due ore per tampone' (Di venerdì 21 agosto 2020) MILANO, 21 AGO - Una coda di persone all'interno dello scalo che si trasformava in serpentone fuori dalle porte scorrevoli: è la scena a cui si poteva assistere all'aeroporto milanese di Malpensa, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - Chiedonoperme : RT @ilvocio: Sono le 18,30 e devo uscire col cane e la spazzatura: la mascherina devo metterla anche al cane? Chiedo per un amico con la co… - ilvocio : Sono le 18,30 e devo uscire col cane e la spazzatura: la mascherina devo metterla anche al cane? Chiedo per un amic… - infoitinterno : Coronavirus, la paura dei giovani dopo la movida: tutti in coda per un tampone in ospedale - Stefano47510568 : RT @cortespassator: Coronavirus, la paura dei giovani dopo la movida: tutti in coda per un tampone in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus coda Covid, la paura dei giovani dopo la movida: tutti in coda per un tampone in ospedale Il Messaggero Coronavirus: in coda a Malpensa, 'oltre due ore per tampone'

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Una coda di persone all'interno dello scalo che si trasformava in serpentone fuori dalle porte scorrevoli: è la scena a cui si poteva assistere all'aeroporto milanese di Malp ...

Venezia: in diretta nelle sale la cerimonia e il film di apertura “Lacci”. Solo online biglietti per la mostra

Con le misure anti-Covid che impongono attenzione e restrizioni, si escogitano modi di compensazione. Così accade che la cerimonia di apertura della 77esima Mostra del cinema di Venezia, mercoledì 2 s ...

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Una coda di persone all'interno dello scalo che si trasformava in serpentone fuori dalle porte scorrevoli: è la scena a cui si poteva assistere all'aeroporto milanese di Malp ...Con le misure anti-Covid che impongono attenzione e restrizioni, si escogitano modi di compensazione. Così accade che la cerimonia di apertura della 77esima Mostra del cinema di Venezia, mercoledì 2 s ...