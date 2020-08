Coronavirus, aumentano i positivi ma sono quasi tutti asintomatici. In terapia intensiva 69 persone (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – Guardando i numeri secchi sui contagi odierni comunicati dal ministero della Salute, si nota un aumento dei nuovi positivi che però sic et simpliciter non spiega bene la situazione sanitaria. Oggi in Italia i casi di persone contagiate dal Coronavirus sono 947, a fronte degli 854 rilevati ieri. Molti i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 72mila circa in tutto. Ieri erano stati di più, ovvero 77mila, ma parliamo comunque di un numero alto se consideriamo che quello di ieri è stato il numero più alto di tamponi fatti dall’inizio dell’epidemia. I morti confermati oggi sono poi 9, a fronte dei 6 comunicati ieri. In totale sono morte 35.427 persone da inizio epidemia. Sempre in base a quanto riferito dal ... Leggi su ilprimatonazionale

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla homepage del sito de… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Ad oggi, come spiegato dall'infettivologo Bassetti, non c'è nessuna emergenza sanitaria ospedaliera - bersani_piero : Coronavirus aumentano i casi non essendo necessario andare in altri paesi europei: messi peggio di noi: chi va a… -