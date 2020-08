Ciclismo su pista, prova velocità a squadre al Servadei: trionfo per Annibali, Montanari e Fiorentini (Di venerdì 21 agosto 2020) Il velodromo di Forlì ha ospitato la prova velocità a squadre. Lorenzo Annibali, Fiumicinese, e Lorenzo Montanari, Pedale Azzurro Rinascita,, vincitori della maglia tricolore a San Giovanni al Campo, ... Leggi su forlitoday

Il nuovo assetto viario del lungomare San Cataldo fa ancora molto discutere. Prima che venissero installati i coni che delimitano la nuova pista ciclabile a zig zag, gli amanti della due ruote dovevan ...

Ciclismo Juniores, Patuelli e Cipressi convocate per gli Europei

ROMA – Sono sempre le donne a trascinare il movimento ciclistico romagnolo. Ieri la federazione ciclistica ha diramato l ...

