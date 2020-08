Calciomercato Genoa – Lo Spezia non molla Italiano. Pato idea per l’attacco (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Il Genoa è bloccato alle porte di Italiano. L’allenatore dello Spezia ieri ha portato la squadra bianconera in Serie A difendendo lo 0-1 dell’andata contro il Frosinone e conquistando la prima promozione in massima categoria per la squadra ligure. Ci si attendeva la possibilità di un annuncio rapido ma non è stato così: la dirigenza spezzina intende trattenere in panchina l’autore dell’impresa. Nel frattempo si fa strada la possibilità di un clamoroso ritorno in Italia, proprio con la maglia del Grifone. Calciomercato Genoa – Intrigo allenatore, lo Spezia non molla Italiano. Pato idea per ... Leggi su giornal

Daniele Faggiano, dopo avere lasciato Parma, ha già iniziato a lavorare per il Genoa e per un mercato che dovrà regalare molti acquisti importanti. Dopo avere raggiunto la salvezza all’ultima giornata ...

Genoa, Italiano vuole il Grifone. In serata lo Spezia deciderà il suo futuro

Importanti aggiornamenti riguardo alla situazione della panchina del Genoa arrivano da La Spezia. In serata i maggiori dirigenti del club neopromosso in Serie A ...

Daniele Faggiano, dopo avere lasciato Parma, ha già iniziato a lavorare per il Genoa e per un mercato che dovrà regalare molti acquisti importanti. Dopo avere raggiunto la salvezza all'ultima giornata ...