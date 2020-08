Bitcoin: perché si guadagna tanto con il trading? (Di venerdì 21 agosto 2020) I Bitcoin sono criptovaluta che ha fatto molto discutere qualche hanno per via di una bolla speculativa che ha portato alle stelle il suo valore e in molti effettivamente hanno guadagnato da questa situazione. Oggi la situazione è più stabile, ma comunque si può provare a guadagnarci su, ma come? Sicuramente gli appassionati di tecnologia ricorderanno bene i mesi della bolla speculativa dei Bitcoin, con le schede video di fascia medio-alta praticamente introvabili sul mercato o con prezzi assurdi perché enormi quantità di prodotti venivano acquistate per fare mining di criptovalute. Un periodo buio per gli appassionati di gaming, ma invece molto florido per gli esperti di trading online che con il Bitcoin hanno fatto affari d’oro – almeno ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Bitcoin: perché si guadagna tanto con il trading? #tuttotek - NAlb90 : @Lorenzo_Borga_ @MariangelaPira Ragazzi riguardo la volatilità di #Bitcoin mi permetto di dire che penso sia normal… - Criptonauti24 : Perché Bitcoin? • Riconosciuto ? • Non politico ?? • Facile da usare ?? Fate Bitcoin non #TradeWars ?? #Bitcoin… - luciodigaetano : @ssalvatoshi E probabilmente questo significa algoritmo nel medio periodo. Ma non mi piace per niente l'approccio d… - ssalvatoshi : Comunque vengo al punto, nel contesto storico in cui viviamo, perché non fare un approfondimento sul #Bitcoin ? Mag… -