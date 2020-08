Usa: Kamala accetta nomination a vicepresidente alla convention democratica (Di giovedì 20 agosto 2020) La senatrice americana Kamala Harris ha accettato la nomination per la vicepresidenza, prima donna di origini afroamericane e indiane a ricoprire questa carica Leggi su firenzepost

