Torna la Festa Democratica di Campogalliano, ospite d'onore Piero Fassino (Di giovedì 20 agosto 2020) Torna il 22 e il 23 agosto la Festa Democratica di Campogalliano organizzata dal locale Circolo Pd. La Festa sarà in funzione sabato e domenica sera, dalle 19.30, e sarà ospitata nell'area esterna ... Leggi su modenatoday

StancatoElvira : RT @iamiikaz: La butto lì: la madre di Ezgi avvisa Serdar del compleanno della figlia. Festa a sorpresa. Ozgur sarà irritato dalla cosa, an… - Brigida49123472 : RT @iamiikaz: La butto lì: la madre di Ezgi avvisa Serdar del compleanno della figlia. Festa a sorpresa. Ozgur sarà irritato dalla cosa, an… - Gina35415084 : RT @marrmat: Ezgi torna a casa dalla festa, Özgür ovviamente la aspetta con una sorpresa. Candele ovunque, percorso che la guida fino a d… - thishighwalls : RT @iamiikaz: La butto lì: la madre di Ezgi avvisa Serdar del compleanno della figlia. Festa a sorpresa. Ozgur sarà irritato dalla cosa, an… - _MinutForMinut : RT @iamiikaz: La butto lì: la madre di Ezgi avvisa Serdar del compleanno della figlia. Festa a sorpresa. Ozgur sarà irritato dalla cosa, an… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Festa

RavennaToday

Partenza e arrivo a porte chiuse. Distanziamento sociale, ‘bolla’, mascherine, gel disinfettanti. Anche la Milano-Sanremo numero 111, il primo Monumento che si corre nell’era della convivenza con il C ...Chi parla è un medico romano (preferisce non dire il proprio nome per tutelare la privacy dei suoi pazienti) che tutte le estati si trasferisce in Costa Smeralda per le vacanze. Quest'anno però defini ...