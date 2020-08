Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: in arrivo su Switch? (Di giovedì 20 agosto 2020) Un importante dettaglio della demo di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 darebbe adito a speranze per un arrivo del titolo su Switch Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verrà lanciato tra poco, dando ai fan l’opportunità di tornare, ancora una volta, a giocare un classico dei videogiochi con questi due attesi remake. Finora non c’è stato ancora un annuncio dei titoli in questione per l’ibrida della grande N, eppure, una versione Switch di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 potrebbe già essere in cantiere. Nelle righe che seguono vi spieghiamo perché. Ecco i dettagli che lascerebbero sperare in un arrivo di Tony Hawk’s Pro Skater ... Leggi su tuttotek

friendcodecom : RT @PokeMillennium: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 include dei riferimenti a una versione per Nintendo Switch #PokemonMillennium #TonyHawksProS… - PokeMillennium : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 include dei riferimenti a una versione per Nintendo Switch #PokemonMillennium… - Eurogamer_it : Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: una prova di riscaldamento prima del grande ritorno. - GamingToday4 : Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, trovati riferimenti a Nintendo Switch nei file della demo - Multiplayerit : Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, trovati riferimenti a Nintendo Switch nei file della demo -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Hawk’s Su Amazon aperti i preordini per Tony Hawk's Pro Skater 1+2 MyReviews