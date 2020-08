Strike Back: Revolution, venerdì 21 agosto il terzo e quarto episodio su Rai 4 (Di giovedì 20 agosto 2020) Strike Back: Revolution, il terzo e quarto episodio venerdì 21 agosto su Rai 4. Trama completa e sinossi Venerdì 21 agosto alle ore 23:20 andranno in onda, in prima tv free su Rai 4, il terzo e quarto episodio della settima stagione di Strike Back, questa volta con il sottotitolo Revolution. La stagione è già stata trasmessa su Sky Atlantic nel 2019, dove attualmente è in programmazione l’ottava e ultima stagione. Strike Back: Revolution è composta da dieci episodi, come le precedenti, ed è una co-produzione anglo-americana tra British Sky ... Leggi su dituttounpop

Strike Back 7, cos'è successo nel quinto e nel sesto episodio della serie tv

Nascosto a Sarajevo, Zayef Hiraji, in un momento di rabbia, uccide uno dei suoi uomini, e la cosa fa giustamente preoccupare suo fratello Mahir. E’ proprio lui, poco dopo, a mettersi in contatto con u ...

