Stati Uniti, Steve Bannon in arresto per frode: «I fondi per il muro usati per finanziare il proprio stile di vita» (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ex spin doctor di Donald Trump è nei guai: le autorità di New York hanno arrestato Steve Bannon con l’accusa di frode insieme ad altre tre persone. Al centro dell’inchiesta c’è la raccolta fondi “We Build The Wall”, ovvero un crowdfunding per sostenere la costruzione di un muro lungo la frontiera con il Messico, con il quale sono Stati raccolti online più di 25 milioni di dollari. Bannon avrebbe ricevuto dall’organizzazione oltre un milione di dollari, parte dei quali usati per sostenere le sue spese personali. «Hanno frodato centinaia di migliaia di finanziatori capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al ... Leggi su open.online

Era stata chiamata «emergenza abitativa». Problema che nel tempo si è cronicizzato rendendo così impropria la definizione. A riportare all’attenzione la questione c’è soprattutto un paradosso. La pala ...

L'oppositore Navalny in coma: "È stato avvelenato"

Il leader dell'opposizione russa al presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Lo ha reso no ...

