Scuola, Azzolina: 'La mascherina si potrà togliere al banco' (Di giovedì 20 agosto 2020) Scuola e ripartenza. 'Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno ma abbiamo anche allargato le aule e cercato ulteriori spazi affinchè gli studenti seduti al banco possano abbassare la ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Scuola Arcuri, via il 14 settembre con la massima sicurezza possibile. E' il primo ritorno collettivo alla normal… - matteosalvinimi : Dal plexiglas ai costosi banchi con le rotelle, dalle lezioni nei B&B alla febbre da misurare a casa: la disastrosa… - matteosalvinimi : #Salvini: Mentre noi abbiamo la Azzolina e i banchi con le rotelle, in Svizzera i bambini tornano a scuola. Si vuol… - LaLestofante : RT @lefrasidiosho: Novità sulla riapertura della #scuola? #Azzolina #mascherina - Artide_doc : @AzzolinaLucia #Azzolina ogni giorno aumenti gli ordinativi dei girelli; ne occorrono tanti. Consideri poi la situ… -

Manca sempre meno all’inizio dell’anno scolastico, fissato dal governo per lunedì 14 settembre. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato diverse dichiarazioni a vari organi di inform ...L'estate sta finendo. E non è il ritornello di una canzone ma l'incubo per le famiglie italiane. Settembre è qui, manca meno di un mese eppure la scuola è la grande incognita sul futuro. Come sarà? Se ...