Ranking Uefa, Napoli al 18esimo posto: è la terza squadra italiana in classifica (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Bayern Monaco balza al comando del Ranking Uefa dopo il successo contro il Lione. Di seguito la classifica aggiornata:1. Leggi su tuttonapoli

cn1926it : Ranking #UEFA, la classifica aggiornata: #Bayern e #Real in testa, #Napoli 18esimo - marinabeccuti : Il Toro al centotreesimo posto nel ranking UEFA. L'Italia mantiene i posti - Torinogranatait : Il Toro al centotreesimo posto nel ranking UEFA. L'Italia mantiene i posti - fLicciardi1971 : Vi giuro ho visto interisti esaltarsi per il ranking stagionale uefa! #uefa #rankinguefa - LinsDom21 : RT @Alessandro9972: Non conta un cazzo però poi fai: -Supercoppa Europea -Mondiale per Club -Prima fascia Champions -Premi per 80 milioni… -