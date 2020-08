Ranking UEFA, classifica aggiornata: Bayern Monaco in testa (Di giovedì 20 agosto 2020) Ranking UEFA, classifica aggiornata: la Juve conosce la sua posizione dopo le sfide di Champions League. La graduatoria È stata aggiornata la graduatoria relativa al Ranking UEFA dopo l’ultima semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco. Bavaresi in prima posizione, seguiti da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Juve al quinto posto. Di seguito riportata la classifica ripresa da Tuttomercatoweb.com. classifica per club 1. Bayern 134.000 2. Real Madrid 134.000 3. Barcellona 128.000 4. Atlético Madrid 127.000 5. Juventus 117.000 6. Manchester City 116.000 7. Paris Saint-Germain 113.000 8. Siviglia 100.000 9. Manchester ... Leggi su calcionews24

UEFA - Napoli 18° nel ranking, è la terza squadra italiana dopo Juventus e Roma

UFFICIALE – Lazio in terza fascia nei sorteggi Champions

La Lazio è ufficialmente in terza fascia nel sorteggio di Atene in programma il 1 ottobre. L’eliminazione del Lione col Bayern Monaco dà alla Lazio l’ufficialità di essere nella terza fascia nel sorte ...

