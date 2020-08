Previsioni Meteo, tra 27 Agosto e 2 Settembre la prima ondata di fresco e maltempo autunnale sull’Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Previsioni Meteo – Va via via prendendo piede una evoluzione stagionale, nelle simulazioni modellistiche, che lascerebbe supporre una potenziale crisi estiva tra fine mese e i primi giorni di Settembre. Per crisi estiva, ovviamente, non intendiamo una disfatta dell’estate, ma senza dubbio una circolazione che metterebbe a dura prova un eventuale prosieguo eccessivamente stabilizzante o super caldo della stagione. Nella sostanza, vi sono presupposti affinché significative onde di calore o campi anticiclonici particolarmente persistenti, possano essere inibiti, con una tendenza, piuttosto, a circolazione spesso inficiata di onde instabili di tipo atlantico, con avvicendamento fra qualche giornata più stabile e soleggiata e diverse altre con più nubi e anche piogge abbastanza ... Leggi su meteoweb.eu

ilpollobiodiHar : RT @NetflixIT: Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 21/08/2020 - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #21AGOSTO 2020. Qui tutti i #dettagli.… - CasilinaNews : Previsioni meteo per venerdì, sabato e domenica in provincia di #Roma e #Frosinone - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 20/08 alle 20:05. -