Meteo, ondata di caldo africano a partire da oggi: in Campania temperature oltre i 35 gradi (Di giovedì 20 agosto 2020) Meteo. Da oggi giovedì 20 agosto, l’anticiclone invierà masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara e che non faranno altro che aumentare vertiginosamente le temperature. È quanto emerge dalle previsioni de ilMeteo.it, secondo cui fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato con un aumento importante delle temperature: tra venerdì e sabato sono attese … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

infoitinterno : Meteo, ONDATA DI CALDO AFRICANO IN ARRIVO, entro sabato picchi di 38-40°C, MAPPE e DETTAGLI - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Erika #Calvani, #Nuova ondata di #Caldo, ma da #Domenica temporali al #Nord https://t.… - fdelbergiolo : RT @Libero_official: #Meteo, ondata di caldo dal #Sahara: 'Aumento vertiginoso', dove si toccheranno i 42 gradi - infoitinterno : METEO: ONDATA di CALORE in arrivo, vediamo i DETTAGLI - ilmeteoit : #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Erika #Calvani, #Nuova ondata di #Caldo, ma da #Domenica temporali al #Nord -