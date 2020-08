Marco Bianchi fa una cagata su Instagram (Di giovedì 20 agosto 2020) Marco Bianchi Marco Bianchi nud0 per il sociale. Questa, almeno, era l’intenzione (?) del conduttore di Linea Verde Estate, che ha pensato bene (ma non benissimo!) di mostrarsi sui social nud0, seduto sul water, per incoraggiare il pubblico a parlare di feci senza alcun tipo di timore. “NON abbiate paura, non abbiate vergogna a parlare di CACCA!“ scrive il cuoco milanese in una delle sue stories su Instagram, con tanto di scatto hot a mettere in bella mostra il suo fisico in una delle posizioni più ‘abusate’ dall’essere umano, quella seduta sulla tazza del gabinetto. Se è vero che ognuno utilizza i propri social come meglio crede, è inaccettabile che un volto della TV di Stato (per giunta di Rai 1) si lasci andare a scivoloni del genere. E ... Leggi su davidemaggio

fabiofabbretti : Marco Bianchi fa una cagata su Instagram #spiazzante - davidemaggio : Il post di merda di Marco Bianchi su Instagram - top10libri_it : Novità #7: La nostra salute a tavola. La dieta mediterranea tra gusto, scienza e benessere Marco Bianchi editore… - IlContiAndrea : RT @GiusCandela: CANDELA FLASH! A RAI1 OCCHIO ALLA CACCA: IL CONDUTTORE MARCO BIANCHI, VOLTO DI LINEA VERDE ESTATE, POSTA SU INSTAGRAM UN S… - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: CANDELA FLASH! A RAI1 OCCHIO ALLA CACCA: IL CONDUTTORE MARCO BIANCHI, VOLTO DI LINEA VERDE ESTATE... -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bianchi Il Caffè Letterario di Bra a tu per tu con Marco Bianchi di Linea verde estate TargatoCn.it Marco Bianchi nudo sul water/ “Non abbiate paura e vergogna a parlare di cacca!”

Marco Bianchi parla di “cacca” sui social senza tabù ed invita a farlo senza vergogna: il messaggio nudo, mentre è seduto sul water Il conduttore e divulgatore scientifico Marco Bianchi, nelle ultime ...

Il candidato sindaco Marco Donati ha presentato le liste civiche a suo sostegno “scelgo arezzo” e “con arezzo”

AREZZO – Questa mattina, giovedì 20 agosto, presso il Vasari Café di Piazza Grande, il candidato sindaco Marco Donati ha presentato l’elenco completo dei 64 candidati che compongono le liste civiche a ...

Marco Bianchi parla di “cacca” sui social senza tabù ed invita a farlo senza vergogna: il messaggio nudo, mentre è seduto sul water Il conduttore e divulgatore scientifico Marco Bianchi, nelle ultime ...AREZZO – Questa mattina, giovedì 20 agosto, presso il Vasari Café di Piazza Grande, il candidato sindaco Marco Donati ha presentato l’elenco completo dei 64 candidati che compongono le liste civiche a ...