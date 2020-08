Levante, seconda positività al Covid-19: annullato il test con l’Albacete (Di giovedì 20 agosto 2020) Nuove positività al Covid-19 irrompono nel mondo del calcio europeo. Nel Levante, squadra della Liga spagnola, è stato segnalato un secondo caso di positività al Coronavirus dopo quello registrato la scorsa settimana. Il club spagnolo ha precisato che la persona è in isolamento e sta seguendo le misure previste dal protocollo sanitario. In via precauzionale, inoltre, è stato annullato il test amichevole in programma sabato prossimo contro l’Albacete e i calciatori continueranno a restare isolati e ad allenarsi senza contatti con l’esterno fino ai risultati dei prossimi esami. Intanto la prima persona positiva al Covid-19 è risultata negativa nel recente tampone di controllo. Leggi su sportface

sportface2016 : #Levante | Seconda positività al #Covid19, annullato test contro l'Albacete -

Ultime Notizie dalla rete : Levante seconda Levante, seconda positività al Covid-19: annullato il test con l'Albacete Sportface.it Levante ha scritto la canzone Vertigine per la stagione finale di Baby

Levante, dopo Sirene, ha scritto la canzone Vertigine sulla musica degli Altarboy per la stagione finale di Baby, la serie Netflix al via il 16 settembre 2020: “Felice di aver dato un piccolo contribu ...

Subaru Levorg, la station wagon del Sol Levante è pronta al debutto europeo

La Subaru Levorg è pronta a fare il suo debutto sul mercato europeo con la seconda generazione della station wagon. È perfettamente comprensibile che la parola “Levorg” non vi faccia venire nulla in m ...

Levante, dopo Sirene, ha scritto la canzone Vertigine sulla musica degli Altarboy per la stagione finale di Baby, la serie Netflix al via il 16 settembre 2020: “Felice di aver dato un piccolo contribu ...La Subaru Levorg è pronta a fare il suo debutto sul mercato europeo con la seconda generazione della station wagon. È perfettamente comprensibile che la parola “Levorg” non vi faccia venire nulla in m ...