La dura vita degli immigrati: un tuffo in allegria prima dello sbarco in Sardegna (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Il sole, il cielo terso, il mare blu, un tuffo e la gioia irrefrenabile dei vent’anni, tra grida di gioia e selfie. No, non stiamo parlando di una qualche comitiva di famigerati giovani in vacanza in Costa Smeralda o in Grecia, ma di un gruppo di immigrati algerini che, prima di sbarcare con molta probabilità in Sardegna, decide di fare una breve sosta relax in mare aperto. Le incredibili immagini sono state diffuse da Francesca Totolo sui social: si tratta di un Video pubblicato su YouTube il 19 agosto scorso dal titolo “Haraga Italie”. Il Video degli immigrati algerini che fanno il bagnetto La rete social dei trafficanti algerini “Haraga” è una sorta di parola d’ordine dei ... Leggi su ilprimatonazionale

