Into the Dark, da oggi su RaiPlay 3 nuovi episodi della serie horror targata Blumhouse

Arrivano oggi su RaiPlay 3 nuovi episodio di Into the Dark, la serie antologica horror prodotta dalla Blumhouse. Da oggi su RaiPlay sono disponibili 3 nuovi episodi di Into The Dark, la serie antologica horror in esclusiva in prima visione per l'Italia sulla piattaforma digitale Rai. Prodotta da Blumhouse Television, distribuita dalla Sony Pictures Television, Into the Dark è una serie-evento horror dello studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato. Ciascun lungometraggio si ispira ad ...

