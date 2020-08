Il sindaco di Messina: «La Lamorgese è un muro di gomma, sui migranti fa angherie contro di noi» (Di giovedì 20 agosto 2020) «Non tollererò ulteriori angherie da Roma, le quali ledono la dignità dei miei concittadini». A dirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo l’ennesima fuga di migranti dall’ex caserma Gasparro di Bisconte, la cui chiusura è in programma il prossimo 28 agosto. «Terminata la quarantena di quel che resta dei tunisini all’interno del Cas, perché adesso si mistifica anche sul numero reale dei migranti ospiti della struttura, il 28 agosto disporrò la chiusura immediata e definitiva della struttura colabrodo, senza se e senza ma». Il sindaco di Messina contro Lamorgese E poi ancora: «Non so se essere più arrabbiato per le reiterate fughe di ... Leggi su secoloditalia

