Il papà di Gioele riconosce le scarpette e accusa: "Le ricerche sono state un fallimento" (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Era quasi certo, "al 99%" si era detto nell'immediatezza, che quei poveri resti trovati sulla collina di Caronia, fossero di Gioele Mondello. Adesso il riconoscimento da parte del padre Daniele delle scarpette individuate in quella zona, danno una conferma ulteriore. L'omicidio-suicidio resta tra le piste seguite dai pm secondo cui mamma e figlio sono morti nello stesso posto. Daniele Mondello si è presentato alla caserma Calipari di Messina dove era stato convocato, subito dopo essersi recato in questura, uscendo dalla quale aveva rilanciato le sue accuse: "Le ricerche sono state un fallimento". Per il cugino avvocato "la credibilità dello Stato è ... Leggi su agi

Caso Parisi, il pap di Gioele riconosce le scarpine blu: rilevato Dna anche al n...

Polonia: si è dimesso il ministro degli Esteri Czaputowicz

(ANSA) - VARSAVIA, 20 AGO - Si è dimesso il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz, che ricopriva l'incarico da gennaio 2018. Lo ha reso noto l'agenzia Pap sulla base della dichiarazione del ...

Banca Etruria, quella del papà di Maria Elena Boschi non fu bancarotta: arriva la sentenza

Politica - Archiviata l'accusa di bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministra, ex vice presidente di Banca Etruria, e di altri 11 membri d ...

