Gazzetta: dubbi sul futuro di Gattuso, De Laurentiis non cederà sulle clausole (Di giovedì 20 agosto 2020) Piccolo rebus per il futuro di Rino Gattuso al Napoli secondo la Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha il contratto in scadenza nella prossima stagione e non è proprio il massimo nelle strategie societarie, ma il presidente De Laurentiis è sempre molto attento a queste situazioni e le avrà già valutate. I due non sono riusciti a trovare un accordo sul rinnovo, dal momento che Gattuso non vuole vincoli nel nuovo contratto e si sono dati appuntamento in primavera per riparlarne. Ma sappiamo bene che in materia di contratti De Laurentiis non ammette eccezioni, tutti contengono clausole e penali per garantire la società Considerata, dunque, la sua fermezza, qualche dubbio sul futuro di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: dubbi sul futuro di #Gattuso, #DeLaurentiis non cederà sulle clausole Si prospetta dunque una piccola ba…

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dubbi Gazzetta: dubbi sul futuro di Gattuso, De Laurentiis non cederà sulle clausole IlNapolista Sezione soppressa e studenti sparpagliati così al liceo Ariosto spuntano classi pollaio

Mancano docenti per confermare la quarta A del classico: i 16 che la frequentavano ora andranno in tre classi da 27 REGGIO EMILIA. Nell’anno della pandemia, mentre è in atto una corsa per trovare spaz ...

Malen, dall'idolo Henry al record: al Psv costato 600 mila euro, se lo vuole la Juve...

Primo esempio di maturità: anni 21, è già sposato e con un figlio. Secondo punto: a 16 anni ha mollato l'Ajax per andare all'Arsenal. Giocava con De Ligt e Kluivert, tuttora suoi amici. Scelta inusual ...

