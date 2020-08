Foggia, un uomo schiacciato da un automezzo di una ditta di trasporti durante scarico merci (Di giovedì 20 agosto 2020) Un uomo è morto schiacciato da un automezzo nel piazzale della ditta di trasporti ‘Arco spedizioni‘ in via Ascoli alla periferia di Foggia. A quanto si apprende, la vittima, di Cerignola, non lavorerebbe nella ditta di trasporti e sarebbe stata investita dal tir mentre erano in corso operazioni di carico merci. Secondo quanto scrive La Gazzetta del Mezzogiorno l’uomo potrebbe essere stato investito mentre si stava agganciando il rimorchio alla motrice. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che indaga per ricostruire la dinamica del’incidente. Nel piazzale della ditta sono giunti anche gli uomini del Servizio sicurezza sul lavoro. Secondo le statistiche ... Leggi su ilfattoquotidiano

