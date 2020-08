Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi (Di giovedì 20 agosto 2020) In questa settimana l’Epic Games Store ha reso disponibili gratis dal 20 Agosto, Enter the Gungeon e God’s Trigger. Scopriamoli insieme Anche questa settimana l’Epic Games Store ci porta due nuovi giochi gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 20 Agosto 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videogiochi da canne fumanti: Enter the Gungeon e God’s Trigger. Vediamoli nel dettaglio. Enter the Gungeon gratis su Epic Games Store Questa settimana il negozio ci porta Enter ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi #EnterTheGungeon #EpicGamesStore #PC #tuttotek - ItaSmartReview : Epic Games intenta una nuova causa ad Apple per la chiusura degli account sviluppatori - - HDblog : RT @HDblog: Non solo Fortnite: anche gli sviluppatori coreani si ribellano ad Apple e Google - Sgt_Mandos : RT @cartuchopodcast: Episodio 8!!! T.01 E.08 Pelea Chito Vera @chitoveraUFC, Epic Games vs Apple, Beta de Marvel's Avengers - cartuchopodcast : Episodio 8!!! T.01 E.08 Pelea Chito Vera @chitoveraUFC, Epic Games vs Apple, Beta de Marvel's Avengers -