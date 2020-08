Daydreamer Anticipazioni 20 agosto 2020: Le parole d'addio di Sanem a Can (Di giovedì 20 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 20 agosto 2020. In questo Episodio Sanem scrive una lettera a Can per spiegargli le ragioni che l'hanno portata a dirgli bugie. Leggi su comingsoon

infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri Harika - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 agosto 2020: Can in rovina! Emre e Aylin hanno vinto? - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 24 – 28 agosto: Leyla consegna a Can le prove contro Emre e Aylin - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata giovedì 20 agosto 2020 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni: arriva Huma, la mamma di Can -