Covid19 | un diciassettenne in terapia intensiva dopo una festa a Bergamo | tampone per altre 20 persone

Si continuano ad accendere quelli che potrebbero essere piccoli focolai che vanno isolati il prima possibile, da nord a sud Italia. E sono sempre di più i giovanissimi a finire in ospedale. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Bergamo: i giornali locali riferiscono di un ragazzo di 17 anni ricoverato al momento in terapia intensiva. Sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica al Policlinico di Milano. Il ragazzo è di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, ed è arrivato lo scorso martedì al pronto soccorso di Seriate con febbre e sintomi gastrointestinali. RAGAZZO DI 17 ANNI IN terapia intensiva A MILANO: AVEVA PARTECIPATO A UNA festa A ricostruire i ...

