Coronavirus: India, 70mila casi in 24 ore, è record (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - NEW DELHI, 20 AGO - L'India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi, 69.752, di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute. ... Leggi su corrieredellosport

