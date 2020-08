Coronavirus, in Puglia sono 20 i positivi su oltre 2.600 test. Non ci sono vittime (Di giovedì 20 agosto 2020) Il maggior numero è in provincia di Foggia: sette. Seguono Bari e la Bat con quattro casi a testa. Per molti il contagio è avvenuto all'estero: Malta, Grecia, Albania. Per una persona necessario il ricovero al Miulli Leggi su repubblica

LegaSalvini : PUGLIA, #SALVINI-LOPALCO SUI 5 RAGAZZI RICOVERATI: 'CAMPAGNA ELETTORALE SU BUGIE E TERRORE' - Tg3web : Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono r… - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia cinque giovani ricoverati in gravi condizioni - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #Covid_19 - cronaca_news : Coronavirus, in Puglia sono 20 i positivi su oltre 2.600 test. Non ci sono vittime -