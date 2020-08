Capaccio, coltivazione e spaccio di marijuana: arrestato 30enne (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – Gli Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di predisposti servizi di repressione dei reati ed a contrasto del narcotraffico nella provincia di Salerno, hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile dei reati di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo marijuana, secondo quanto previsto dall’art 73 D.P.R 309/90. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nel corso di un servizio antidroga in Capaccio, hanno effettuato dei controlli a dei soggetti assuntori di stupefacenti: da tale attività gli agenti hanno appurato che presso l’abitazione di un uomo, D.F.N. di anni 30, era stata avviata un’attività di ... Leggi su anteprima24

