Call of Duty Black Ops Cold War è ufficiale, primo teaser e reveal completo la prossima settimana (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo mesi e mesi di rumor, leaks e indizi vari, finalmente la verità sul nuovo capitolo di Call of Duty è emersa.Il prossimo titolo della famosa saga FPS apparterrà al popolare spin-off Black Ops, sviluppato da Treyarch e sarà intitolato Call of Duty Black Ops Cold War, segno che sarà ambientato durante la Guerra Fredda degli anni 60.L'annuncio è arrivato con un teaser trailer, disponibile in fondo alla notizia, nel quale vengono mostrare diverse iconografie dell'epoca, insieme alla narrazione di Yuri Bezmenov, un ex giornalista sovietico e membro del KGB che negli anni 70 disertò per il Canada.Leggi altro... Leggi su eurogamer

