Calciomercato Napoli: Nikola Maksimovic in uscita, si torna a pensare a Jordan Veretout (Di giovedì 20 agosto 2020) Nikola Maksimovic sembra in uscita a favore di Sokratis Papastathopoulos. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano piemontese Tuttosport, sarebbe questo il piano del Napoli per quel che concerne il reparto arretrato in vista del Calciomercato. Il giornale scrive: “Dall’addio a Maksimovic, poi, arriverebbero dall’Arsenal sia un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro. Tutte queste operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica”. Grandi manovre previste anche con la Roma. Diversi i giocatori coinvolti nelle trattative intavolate dalle rispettive dirigenze. “Il piano d’azione del Napoli prevede anche la cessione ... Leggi su calciomercato.napoli

