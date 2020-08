Briatore apre una pizzeria a Montecarlo, ma la sua margherita è un flop: "25 euro per questa pizza?" (Di giovedì 20 agosto 2020) Non solo discoteche: Flavio Briatore ha aperto il terzo punto della sua nuova catena di pizzerie, Crazy pizza, a Montecarlo. Ma la sua pizza è stata sommersa di critiche, soprattutto per il prezzo, che si aggira intorno ai 25 euro. “Il mio panettiere con 30 centesimi la faceva meglio”, si legge in uno dei tanti commenti critici in rete. E ancora: “25 euro per questa pizza? Siamo alla pazzia”. Le foto delle pizze pubblicate sulla pagina Instagram del locale non sono piaciute: “Se questa sembra un buona pizza forse non ne avete mai assaggiata una come si deve. Secca, cornicione inesistente, non si può vedere”, scrive un utente. Visualizza ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Flavio Briatore apre una pizzeria a Monte Carlo, ma la sua margherita viene sommersa di... - ShevaBologna : @marcosalemi67 @NikiIo21 @Nonha_stata Credo che ogni stato abbia il suo Briatore... Magari non apre locali alla mod… - albertolupini : RT @albertolupini: Briatore chiude il Billionaire e apre una pizzeria a Montecarlo - Mariva2000 : @valy_s Briatore non ha problemi. Chiude lì e apre da un'altra parte nel mondo. - AvvMennillo : Flavio Briatore apre una pizzeria a Monte Carlo, ma la sua margherita viene sommersa di critiche -