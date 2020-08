Berlino, tre motociclisti attaccati da un'auto: uno è in fin di vita (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo scorso martedì, a Berlino , tre motociclisti sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati speronati da un'auto . L'atto, secondo la polizia locale, è però volontario e parte di un piano ... Leggi su corrieredellosport

Lo scorso martedì, a Berlino, tre motociclisti sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati speronati da un'auto. L'atto, secondo la polizia locale, è però volontario e parte di un piano terrorist ...

