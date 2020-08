Azzolina “L'apertura delle scuole non è a rischio” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'apertura della scuola non è a rischio. Abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole. E' una priorità del Paese ed è una priorità assoluta del Governo. L'operazione è molto complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ai microfoni del Tg1.A una domanda sulle preoccupazioni dei presidi per le responsabilità in caso di contagi da Covid-19 negli istituti, la Azzolina ha risposto: “Non devono avere timore. Abbiamo lavorato a norme di sicurezza che permettano loro di evitare di incorrere in rischi di responsabilità sia penale che civile”.“La ... Leggi su iltempo

CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - borghi_claudio : Dai và, almeno noi andiamo in classe senza le idee dell'Azzolina. Vi aspetto in diretta facebook è l'ora de #Lebbasi - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO LA AZZOLINA: 'NELLE SCUOLE MANCANO AULE E INSEGNANTI E LEI PENSA AI BANCHI CON LE ROTELLE' - OttavioPetronio : Ministro #Azzolina se a all'apertura della scuola qualcuno si dovesse beccare il #Covid_19 la possiamo denunciare a… - Italpress : Azzolina “L’apertura delle scuole non è a rischio” -