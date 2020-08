Atalanta, Hoteboer ci ripensa e resta in maglia nerazzurra (Di giovedì 20 agosto 2020) "Ho 26 anni ed è un buon momento per fare il prossimo passo. Il mio ciclo a Bergamo è terminato, giusto andar via in un altro club per una nuova esperienza". Queste le parole del calciatore dell'Atalanta Hans Hateboer espresse pochi giorni fa a Voetbal International, dichiarazioni che sembravano aver sancito il divorzio con la Dea. Ma secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il difensore olandese resterà a disposizione di mister Gasperini anche la prossima stagione di Serie A e forse oltre avendo un contratto sino al 2023. La dirigenza nerazzurra infatti ha parlato con il calciatore che è tornato sui suoi passi chiudendo la porta alle voci di mercato e alla sua voglia iniziale di cambiaria aria dovuta, così trapela da Zingonia, dopo l'amarezza di Hateboer per la mancata qualificazione alle semifinali di Champions ... Leggi su itasportpress

BERGAMO - Tutte le strade del mercato nerazzurro, in questo momento, portano ai due profili di Mergim Vojvoda dello Standard Liegi e Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca. Rispetto alle accelerate c ...

L'Atalanta è pronta a rivoluzionare le proprie fasce. Già pochi giorni fa Hans Hateboer aveva annunciato di voler lasciare i nerazzurri. Il rinnovo delle corsie esterne non si fermerà, comunque, all'o ...

